Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Bilgileri

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Esenyurt’ta elektrik kesintisiyle ilgili detaylar, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklama ile öğreniliyor. 17 Haziran’da İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve İstanbul’a elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri hakkında bilgiler.

OLUŞAN KESİNTİLERİN NEDENİ VE ZAMANLAMALARI

17 Haziran 2025 tarihine denk gelen kesintiler, bakım çalışmaları sebebiyle gerçekleşiyor. İlk olarak 02:00 – 04:00 saatleri arasında Esenyurt’un merkez Talatpaşa mahallesi 1024. sokak bölgelerinde elektrik kesintisi olacak. Bu kesinti, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle gerçekleştiriliyor.

Kesintinin devamında, 03:00 – 05:00 saatlerinde aynı bölgedeki 1047. ve 1073. sokaklar için benzer bir kesinti daha yapılacak.

Daha sonraki aşamada, 04:00 – 07:00 saatleri arasında da yine Talatpaşa mahallesinde elektrik verilemeyecek.

Gün içerisinde 08:00 – 16:00 saatleri arasında ise Güzelyurt mahallesinin bazı sokaklarında “Abone/Şube Bağlantısı” için bir kesinti daha yaşanacak.

AVCILAR İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Aynı gün, 09:00 – 17:00 saatleri arasında İstanbul’un Avcılar ilçesinde çeşitli mahallelerde “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle elektrik kesintileri de gerçekleşecek. Bu kesintiler, Yeşilkent mahallesinde farklı sokakları kapsıyor.

Bunun yanında, Esenyurt’un Akçaburgaz mahallesi 3126., 3128. ve 3135. sokaklarında da yine 09:00 – 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Tüm bu kesintiler, “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsayıcı önlemler alınarak gerçekleştiriliyor.