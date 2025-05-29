Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Bilgisi

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Esenyurt’taki elektrik kesintileri, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs günü İstanbul’un değişik ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da elektrik ne zaman tekrar gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri hakkında haberimizde detaylar yer alıyor.

KESİNTİLERİN NEDENLERİ VE SÜRELERİ

30 Mayıs 2025 tarihinde Esenyurt ilçesi Merkez-Piri Reis mahallesinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi olacak. 9:00-11:00 saatleri arasında Esenyurt ilçesi Sanayi mahallesinde de benzer bakım çalışması yapılacağı bildirildi. Aynı gün içerisinde Esenyurt Merkez-Mehmet Akif Ersoy mahallesi, Yunus Emre mahallesi, ve İnönü mahallesi gibi yerlerde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

ETKİLENEN DİĞER BÖLGELER

30 Mayıs 2025 tarihinde Esenyurt Merkez-Atatürk mahallesinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca, Esenyurt Merkez-Orhan Gazi mahallesinde 11:00-13:00, Merkez-Aşık Veysel mahallesinde 13:00-15:00, ve Merkez-Ardıçlı mahallesinde de 14:00-17:00 saatleri arasında kesintiler yapılacak. Bu çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gözeterek gerçekleştiriliyor.