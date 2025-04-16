Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Gerçekleşecek

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİ DUYURUSU

Esenyurt’ta elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından açıklanan kesinti listesi ile inceleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen bilgilere göre 17 Nisan günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesileceği ve ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

GÜNLÜK PLANLANAN KESİNTİLER

17 Nisan 2025’te, elektrik kesintileri şu sebeplerle gerçekleştirilecek: 00:00-07:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle Esenyurt’un Sanayi Mahallesi’nde kesintiler yapılacak.

Daha sonra, 09:00-17:00 saatleri arasında sürecek olan kesintiler, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle Esenyurt’un merkezindeki Atatürk Mahallesi’nin 2243. sokağında görülecek.

Aynı saatler içinde, “Abone/Şube Bağlantısı” gerekçesiyle de Esenyurt’un Osmangazi Mahallesi’nde Ahmet Haşim, Barış Manço ve Ziya Gökalp sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca, yine aynı zaman diliminde, Esenyurt’un Yunus Emre ve İncirtepe mahallelerindeki havai hat bakımı nedeniyle kesintilerin olacağı bildiriliyor.

Bu kesintilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirileceği vurgulanıyor.