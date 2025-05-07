Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Olacak

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA

Esenyurt’ta elektrik kesintileri BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesine göre araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs günü İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul güncel elektrik kesintileri ile ilgili detaylar.

KESİNTİLERİN SÜRESİ VE NEDENİ

Kesintiler, 8 Mayıs 2025 tarihinde 00:00 ile 02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı nedeniyle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi, Esenyurt ilçesi merkezi ve Selahattin Eyyubi mahallesi ile Erzurum Kongre sokaklarının bazı bölgelerinde etkili olacak.

Bir diğer kesinti, 08/05/2025 saat 02:00 ile 04:00 arasında aynı nedenlerden dolayı devam edecek ve Örnek mahallesi etkilenmiş olacak. Aynı gün 03:00 ile 05:00 saatleri arasında, Erzurum Kongre sokaklarının başka bölgeleri de bakım çalışmasından etkilenecek.

GÜN İÇERİSİNDE DEVAM EDEN KESİNTİLER

8 Mayıs 2025 tarihinde 05:00 ile 07:00 saatleri arasında da elektrik kesintisi sürecek. Bu kesinti, yine Esenyurt merkezi ve Örnek mahallesinin Erzurum Kongre sokaklarında gerçekleşecek. 09:00’dan 17:00’ye kadar sürecek dört ayrı kesinti de, önleyici bakım ve havai hat bakım çalışmaları nedeniyle yaşanacak. Bu süre içinde Esenyurt, Avcılar ilçesi ve diğer bölgelerde de elektrik kesintileri görülecek.

Bakım çalışmaları, İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek gerçekleştiriliyor. Kesintiler sırasında vatandaşların durumdan haberdar olması önem taşıyor.