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Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Olacak

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DAİR GÜNCEL BİLGİLER

Esenyurt’ta elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile inceleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 7 Mayıs 2025’te İstanbul’un bazı ilçelerinde enerji kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin ne zaman sona ereceği ve hangi bölgeleri kapsadığı da merak ediliyor.

KESİNTİ ZAMANLARI VE NEDENLERİ

Esenyurt ilçesinin Merkez-Zafer mahallesi ile Adile Naşit sokaklarında, 7 Mayıs 2025 tarihine kadar saat 00:00 ile 04:00 arasında elektrik kesintisi yapılacak. Bunun sebebi, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” olarak belirtiliyor. Aynı gün içerisinde, 03:00 ile 05:00 saatleri arasında yine Merkez-Zafer mahallesi ve Adile Naşit sokaklarından elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul Esenyurt ilçesinin Merkez-Zafer mahallesi 138. sokak ve Doğan Araslı sokağında, 07:00’ye kadar elektrik kesintisi sürecek. Ayrıca, Başakşehir ilçesinde de benzer bir bakım çalışması nedeniyle 09:00 ile 17:00 saatleri arasında enerji kesintisi gerçekleşecek.

ETKİLENEN BÖLGELER

Esenyurt’ta elektrik kesintisi, Merkez-Yunus Emre mahallesi 381., 382., 386., 389. sokakları ile Mandıra sokağında 09:00’dan 17:00’ye kadar sürükleniyor. Ayrıca, Merkez-Yenikent mahallesi 661., 662., 663., 685. sokaklarındaki kesintiler de dikkat çekiyor. BEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği koşullarına özen göstererek bu çalışmaların gerçekleştirileceğini belirtiyor.

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