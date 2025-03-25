Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Saatleri Belirlendi

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Esenyurt’ta elektrik kesintileri BEDAŞ’ın listesinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Mart’ta İstanbul’un farklı ilçelerinde belirli sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman gelecek soruları gündemde.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE SÜRELERİ

26 Mart 2025 tarihinde 09:00 – 15:00 saatleri arasında Esenyurt ilçesinde, abone/şube bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti Esenyurt’un Merkez-Mahmet Akif Ersoy mahallesi ve Yunus Emre mahallesi dahil birçok cadde ve sokakta etkili olacak.

BAKIM ÇALIŞMASI KAPSAMINDA KESİNTİLER

Aynı gün, 09:00 – 11:00 saatleri arasında Esenyurt’taki Yeşilkent mahallesi bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Ayrıca, 09:00 – 15:00 saatleri arasında Merkez-Akşemsettin mahallesi kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yaşayacak.

İLERİ TARİHLİ KESİNTİLER

Ayrıca, yine 26 Mart tarihinin öğle saatlerinde 11:00 – 13:00 ve 13:00 – 15:00 arası Merkez-Yeşilkent ve Pınar mahallelerinde kapsamlı TM bakımları nedeniyle farklı sürelerde elektrik kesintileri uygulanacağı belirtiliyor. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri çerçevesinde bu kesintilerin gerçekleşeceği ifade ediliyor.