Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Esenyurt’taki elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından bildirildi. 12 Haziran tarihinde İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği hakkında detaylar haberimizde sunuluyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE SÜRESİ

Kesintilerin nedeni olarak “Abone/Şube Bağlantısı” gösteriliyor ve bu kesinti 12 Haziran 2025 tarihleri arasında 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak. Söz konusu kesinti, Esenyurt ilçesi Merkez-Akçaburgaz mahallesi 3069. ve Akçaburgaz sokaklarında etkili olacak.

Akçaburgaz mahallesi 1365. sokakta ise “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle 12 Haziran 2025 tarihinde 09:00 – 11:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

DİĞER KESİNTİLER

Esenyurt ilçesindeki diğer kesintiler ise bakım çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Örneğin, Yeşilkent mahallesi G-54 sokak ile Balık yolunda 09:00 – 17:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” dolayısıyla kesinti yaşanacak.

Ayrıca, çeşitli mahallelerde 11:00 – 13:00 saatleri arasında ve 14:00 – 16:00 saatleri arasında da bakım çalışmaları nedeniyle elektriklerin kesileceği bildiriliyor. Özellikle Çınar mahallesindeki 1400., 1402., 1403., 1404., 1420., 1450. sokaklar, 16:00 – 18:00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek.

Bu kesinti detayları, Esenyurt sakinlerinin günlük yaşamını etkileyebilir, bu nedenle dikkatli olmaları gerekir.