Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Esenyurt’ta elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından hazırlanan elektrik kesintisi listesi ile inceleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 8 Mayıs günü İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriğin ne zaman geri geleceği güncel elektrik kesintileri haberimizde yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

8 Mayıs 2025 tarihinde Esenyurt’ta meydana gelecek elektrik kesintilerinin temel sebebi bakım çalışmaları. Kesintinin süresi ve etkilediği bölgeler şu şekilde belirlenmiş: 00:00 – 02:00 saatleri arasında Merkez-Selahaddin Eyyubi Mahallesi, 1513., 1514., 1602. sokaklar ile Erzurum Kongre Sokak, Çınar Mahallesi’nde 1400. sokak ve Örnek Mahallesi’nde 1377., 1386., 1387., 1388., 1389. sokaklar etkileniyor.

DEVAM EDEN BAKIM ÇALIŞMALARI

Kesintiler 02:00 – 04:00 saatleri arasında da oldukça geniş bir etki alanına sahip olacak. Bu süreçte, Örnek Mahallesi’nde elektrik kesintisi devam ediyor. Ardından, 03:00 – 05:00 saatleri arasında Merkez-Örnek Mahallesi, Erzurum Kongre Sokak’ta da elektrik kesintisi yapılacak. 05:00 – 07:00 saatleri arasında da aynı bölgelerde bakım çalışmaları sürmeye devam edecek.

ÖNLEYİCİ BAKIM ÇALIŞMALARI

Günün ilerleyen saatlerinde, 09:00 – 17:00 saatleri arasında Esenyurt Merkez-Fatih Mahallesi, 858., 863., 864., 879., Pazaryolu sokakları gibi birçok bölgede önleyici bakım çalışması yapılacak. Aynı zamanda Ardıçlı Mahallesi, 787., 789., 792. sokaklar da bu süreçten etkilenen diğer alanlar arasında yer alıyor. İş sağlığı ve güvenliğini gözeterek yapılan bu elektrik kesintileri, bakım çalışmaları sayesinde hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.