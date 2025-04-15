Esenyurt’ta Fethi Dağlı, Erva’yı öldürdü

OLAYIN DETAYLARI VE SANIK İFADELERİ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 19 Haziran 2024 tarihinde Fethi Dağlı, temizlik için evine çağırdığı Erva Raziye Asar’ı boğarak öldürdükten sonra cesedini altı parçaya ayırarak Beylikdüzü’nde bir inşaata attı. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde düzenlenen ilk duruşmada tutuklu sanık Fethi Dağlı hazır bulundu. Duruşmaya maktulün ailesi de katıldı.

Sanık Fethi Dağlı savunmasında, “Ben 2022 yılında denetimli serbestlik ile cezaevinden çıktım. 3-4 aydır Beylikdüzü’nde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Facebook’ta iş bulma grubuna ilan verdim. Ben komisyon alıyordum bu işten” dedi. Olaydan bir ay önce Erva ile tanıştığını belirten sanık, “Evimi temizlemesi için davet ettim. 3 sefer geldi. Sonra bu olay yaşandı. Olay günü bana ‘senden önce tanıştığım kişiler bana iyi davranmadı, sen bana iyi davranıyorsun, evlenmek istiyorum seninle’ dedi. Ben hastaneye gidip tedavi gör dedim ve reddettim” ifadelerini kullandı.

CENAZE PARÇALANMASI VE CEVAP VERME SÜRECİ

Sanık, olaydan sonra cesedi buzdolabında sakladığını ve iki gün sonra ortadan kaldırmak amacıyla parçalara ayırdığını anlattı. “Evdeki buzdolabına ceset bozulmasın diye bütün olarak koydum. Sonra işe gittim. Ceset 2 gün evde buzdolabında kaldı. Cesedi 2 gün sonra ortadan kaldırmak amacıyla parçalara ayırdım” dedi. Duruşmada, Erva’nın hastalık durumu nedeniyle annesine yazışmalar yaptığı ve bu süreçte Erva’nın sim kartını kullandığı bilgisi de yer aldı.

Maktulün annesi Nazik Asar ise kızıyla son görüşme esnasında iş görüşmesi yaptığını bildiğini ancak katilin evine gittiğini sonradan anladığını belirtti. Baba Hasan Asar ise suçlamalarda bulunarak, kızıyla sanığın mesajlaştığını ve kendisini kadın olarak tanıttığını söyledi.

SAVCILIK İDDİANAMESİ VE MAHKEME KARARI

Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, mütalaanın ardından sanık Fethi Dağlı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. İddianamede, Erva’nın olay günü sanığın evine girdiği, aradan geçen sürede yapılan incelemelerde ise çıkışının tespit edilemediği vurgulandı.

Fethi Dağlı’nın, Erva’yı öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırarak gizlemeye çalıştığı ve olayın gün yüzüne çıkmasını engellemeye yönelik davranışlar sergilediği ortaya çıktı. Cesedin parçalarının inşaat alanında bulunması ve sanığın çevresindekilerle kurduğu iletişim, gelişen olayların kötü niyetle yapıldığını gösterdi.