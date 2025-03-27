Esenyurt’ta Gasp Yapan Şüpheli Yakalandı

YAKALANAN ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN TUTUKLANDI

Esenyurt ve Bahçelievler’de iki ayrı marketten gasp yapan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Kimliğini gizlemek için kask takan, cep telefonu taşımayan ve gaspın ardından otostop yaparak bir motokuryeyle kaçan şüpheli, kendisini yakalayan polislere “Beni nasıl yakaladınız.” diye sordu. Gasp anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İLK GASP OLAYI ESEMYURT’TA GERÇEKLEŞTİ

Olay, 27 Ocak Pazartesi günü Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde, Pazaryolu Caddesi üzerinde bulunan bir markette sabah saat 08.15 civarında meydana geldi. Müşteri gibi markete giren bir kişi, içeride bulunan E.E.’yi (20) silahla etkisiz hale getirerek zorla kasayı açtırdı ve 107 bin lirayı gasp ederek olay yerinden kaçtı.

İKİNCİ GASP BAHÇELİEVLER’DE YAŞANDI

Polis soruşturmayı sürdürürken, bu kez Bahçelievler’de başka bir markette ortaya çıkan şüpheli, 20.40 sıralarında market çalışanı D.Ç.’ye (22) kasayı açtırarak içinde bulunan 100 bin lirayı gasp etti ve kaçtı.

ŞÜPHELİ HIZLA YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, şüphelinin yakalanmamak için dikkatli davrandığı belirlendi. Başındaki motosiklet kaskını hiç çıkarmadığı ve olaylar sırasında cep telefonu bulundurmadığı tespit edildi. Olaydan sonra bir motokuryeyi durdurarak “Motorcu motorcunun halinden anlar. Aracım bozuldu, beni yanına alabilir misin?” diyerek otostopla kaçtığı anlaşıldı.

POLİSIN ÇALIŞMALARI SONUCU YAKALANDI

Polis ekipleri yürütülen titiz çalışmalar sonucunda marketlerin yüzlerce saatlik güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, gasp olaylarının öncesinde markete gelip keşif yapan bir kişinin görüntüsüne ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelinin Poyraz Velat Ü. (32) olduğu belirlendi ve evine operasyon düzenlendi.

SİLAH VE MERMİLER BULUNDU

Şüpheli Poyraz Velat Ü., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, gasp olayında kullanılan 9 mm ruhsatsız bir tabanca ve 36 mermi ele geçirildi. Şüphelinin polise “Çok dikkatli olmuştum. Beni nasıl buldunuz.” dediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüphelinin sanal kumar oynadığı ve bu nedenle borçları olduğu iddia edildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.