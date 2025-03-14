Esenyurt’ta Gaspçılar 1,7 Milyonluk Kumaşı Çaldı

POLİS TAKLİDİYLE GASP OLAYI

Esenyurt’ta, polis olduklarını iddia ederek bir kamyonu durduran şüpheliler, 1,7 milyon lira değerindeki kumaşları gasp etti. Kamyon şoförü ve muavinini etkisiz hale getiren 5 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayın anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAR

Olay, 18 Şubat’ta sabah saat 08.30 sıralarında Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piyasa değeri 1,7 milyon lira olan toplu kumaşları taşıyan kamyonun sürücüsü N.Y. ile muavin N.M., yolda polis olduğunu söyleyen 4 kişi tarafından durduruldu. 3 şüpheli, kamyon şoförü N.Y.’nin gözlerini bağlarken, bir başka şüpheli muavin N.M.’yi de benzer şekilde etkisiz hale getirerek, kendi araçlarına bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Gasp edilen kamyon, Avcılar’a götürülerek, burada çalınan kumaşlar başka araçlara yüklendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği harekete geçerek, şüphelilerin yakalanması ve gasp edilen kumaşların bulunması için çalışmalar başlattı. Elde edilen görüntülerde, şüphelilerin kamyonun tekstil fabrikasından çıktığı andan itibaren beyaz bir araçla takip ettikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi. 11 Mart’ta düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, 4 bin 971 kilogram ağırlığında 279 top kumaş ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.