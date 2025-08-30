Esenyurt’ta Gencin Çocuğa Saldırısı Görüntülendi

ÖNEMLİ OLAY İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, bir grup gencin boş bir arsada bir çocuğa tekme ve tokat atarak vurduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu olay, ilçe üzerinde devam eden huzursuz gelişmelere bir örnek teşkil ediyor.

Olayın detayları ise oldukça şok edici. Gençlerin, çocuk üzerinde gerçekleştirdiği şiddet eylemleri, çevredeki başka kişiler tarafından da görünürken, bu durumu kaydeden bir kişi görüntülerini cep telefonuyla aldı. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, saldırgan gençlerin kullandıkları aracın plakalarını sökme eylemi oldu. Bu tür davranışlar sosyal medyada tepkilere yol açıyor.