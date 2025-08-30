Haberler

Esenyurt’ta Gencin Çocuğa Saldırısı Görüntülendi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, bir grup gencin boş bir arsada bir çocuğa tekme ve tokat atarak vurduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu olay, ilçe üzerinde devam eden huzursuz gelişmelere bir örnek teşkil ediyor.

Olayın detayları ise oldukça şok edici. Gençlerin, çocuk üzerinde gerçekleştirdiği şiddet eylemleri, çevredeki başka kişiler tarafından da görünürken, bu durumu kaydeden bir kişi görüntülerini cep telefonuyla aldı. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, saldırgan gençlerin kullandıkları aracın plakalarını sökme eylemi oldu. Bu tür davranışlar sosyal medyada tepkilere yol açıyor.

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

