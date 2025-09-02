Haberler

Esenyurt’ta Gençler, Genci Darp Etti

GENÇLERİN SALDIRISI AN BE AN KAMERADA

Esenyurt’ta bir grup genç, bir başka genci yolda motoruyla dolaşırken durdurup darp etti. Gençlerin motor anahtarını alarak “gasp ediyorum seni” demesi kameralara böyle yansıdı. Olay, Esenyurt’un Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir genç motoruyla gezdiği sırada kimliği belirsiz bir grup tarafından hedef alındı.

DARP VE TEHDİT ANLARI

Gençlerden biri, durdurduğu çocuğa hakaret ederek saldırmaya başladı. Tekme tokat kavga eden grup, “seni gasp ediyorum, motorun anahtarını alın” diyerek tehditlerde bulundu. Motor anahtarını alıp uzaklaşan gençler, bir süre sonra tekrar dönüp çocuğu darp etmeye devam etti. Olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine doğru yönlendirildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE KAÇIŞ

Polisin olay yerine varmasıyla birlikte, saldırgan gençler ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu. Yaşanan bu korkunç anlar, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Tyh Temettü Ödemesi, 5,85 Tl

Havayolu şirketinin hisse başına yapacağı temettü ödemesi ve ikinci taksit tarihi, uzun bir aradan sonra dikkat çekiyor. Şirketin sağlam mali durumu bu gelişmeyi destekliyor.
Haberler

Elazığ’da Tofaş Otomobil Drift Yaptı

Elazığ'da, bilinmeyen bir sürücü Tofaş marka otomobille drift yaparak tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın telefonuyla görüntülendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.