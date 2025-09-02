Esenyurt’ta Gençler, Genci Darp Etti

GENÇLERİN SALDIRISI AN BE AN KAMERADA

Esenyurt’ta bir grup genç, bir başka genci yolda motoruyla dolaşırken durdurup darp etti. Gençlerin motor anahtarını alarak “gasp ediyorum seni” demesi kameralara böyle yansıdı. Olay, Esenyurt’un Örnek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir genç motoruyla gezdiği sırada kimliği belirsiz bir grup tarafından hedef alındı.

DARP VE TEHDİT ANLARI

Gençlerden biri, durdurduğu çocuğa hakaret ederek saldırmaya başladı. Tekme tokat kavga eden grup, “seni gasp ediyorum, motorun anahtarını alın” diyerek tehditlerde bulundu. Motor anahtarını alıp uzaklaşan gençler, bir süre sonra tekrar dönüp çocuğu darp etmeye devam etti. Olayın ardından ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine doğru yönlendirildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE KAÇIŞ

Polisin olay yerine varmasıyla birlikte, saldırgan gençler ara sokaklara kaçarak gözden kayboldu. Yaşanan bu korkunç anlar, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.