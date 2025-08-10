Esenyurt’ta Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

HIRSIZLIKLARIN ARDINDAKİ İNCELEME

Esenyurt’ta, ATM’lerin para giriş ve çıkış haznelerini tornavida ile kırarak hırsızlık yapan bir şüpheli yakalandı. 35 adet suç kaydı bulunan şüpheli, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ATM’lere zarar verme anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

ATM’lerin para haznelerini kırma şikayetleri üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Yapılan araştırmalarda, ATM’leri hedef alan hırsızlığın şüphelisi V.K. olarak belirlendi. Önceki eylemlerinde de 25 ATM’ye benzer şekilde zarar vermiş olduğu tespit edildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyonda şüphelinin Balıkyolu Mahallesi’ndeki evine baskın düzenledi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonda, şüpheli V.K. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında gerçekleştirilen aramalarda, suç delili olan kıyafet ve malzemeler ele geçirildi. Polis merkezindeki sorgulamalarda, daha önceki suçları nedeniyle 35 kaydı olduğu ortaya çıkan V.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, ATM’lere zarar verme anları güvenlik kameralarının kaydına geçti.