Esenyurt’ta Hükümlü Kişi Yakalandı

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Esenyurt’ta, 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hükümlü şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalar neticesinde, Türkiye genelinde “evlerden hırsızlık” suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 adet yakalama kararı bulunan Fatih Mercan’ın adresi tespit edildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Belirlenen adrese operasyon düzenlemek üzere harekete geçen ekipler, Fatih Mercan’ı Esenyurt’ta yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 1 tabanca ve 61 adet fişek ele geçirildi. Fatih Mercan, ele geçen tabanca ve fişeklerin kendisine ait olduğunu ifade etti. Ek olarak, evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde de bulundu.

Elde edilen uyuşturucunun S.Ö. isimli bir başka şüpheliye ait olduğu belirtildi. Fatih Mercan ve S.Ö. ile birlikte evde bulunan diğer 5 şahıs, her iki konuda bilgi sahibi olmaları dolayısıyla ele geçirilen materyallerle birlikte Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.