Esenyurt’ta İki Grup Arasında Kavga Çıktı

ESENYURT’TA KAVGA GERÇEKLEŞTİ

Esenyurt’ta yabancı uyruklu kişiler arasında belirsiz bir nedenden dolayı bir kavga gerçekleşiyor. Olayın yaşandığı sırada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bir şahıs motosikletiyle kavga edenlerin arasına daldı. Bu olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesinin Balıkyolu Mahallesi’nde meydana geldi.

ÇATIŞMA NASIL BAŞLADI?

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki grup arasında tam olarak neyin nedeni olduğu bilinmeyen bir tartışma yaşanıyor. Tartışmanın büyümesiyle tarafların yakınları da kavgaya katılınca durum daha da şiddetleniyor. Bu esnada, kavgaya katılan kişilerden biri, motosikletiyle araya girerek kavgaya dahil oluyor.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay esnasında yaşanan anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarıyla kaydediliyor. Görüntülerde, havada uçuşan tekme ve yumruklar ile motosikletiyle kavgaya katılan şahsın anları yer alıyor. Neyse ki, bu olayda şans eseri yaralanan kimse olmuyor. Kavganın ardından taraflar, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilip olay yerinden uzaklaştırılıyor.

OLAY YERİNE SAKİNLEŞTİRME MÜDAHALESİ

Kavganın büyümesini engellemek için çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ediyor. Tarafları sakinleştirme çabaları neticesinde olay sona eriyor ve hiçbir yaralanma olmadan herkes alanı terk ediyor.