Esenyurt’ta İSKİ Su Kesintisi Detayları

ESENYURT’TA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Esenyurt bölgesinde su kesintisi ile ilgili bilgiler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 17 Mart günü İstanbul’un su kesintisi yaşayacak ilçeleri duyuruldu. Suların ne zaman geleceği ve saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte detaylar.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA BİLGİLERİ

Kesintiden etkilenecek mahalle Meht er Çeşme Mahallesi olarak belirlendi. Bu bölgedeki su kesintisinin nedeni içme suyu hatlarında meydana gelen arıza. 100 mm çaplı şebeke hattı arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor.

SU KESİNTİSİNİN ZAMANI

Kesinti 17 Mart 2025 tarihinde saat 15:58:59’da başlayacak ve tahmini olarak 19:00’da sona erecek. Su kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için ALO 185 hatı kullanılabiliyor.