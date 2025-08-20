Haberler

Esenyurt’ta Kadın Evinde Ölü Bulundu

Esenyurt’ta Yaşanan Ölüm Olayı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, Azerbaycan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Cesedin, evde günlerce kaldığı tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Olay, Esenyurt’un Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi.

Komşuların İhbarı Üzerine Ortaya Çıktı

Alınan bilgilere göre, komşuların evden gelen kötü koku nedeniyle durumu bildirmesi üzerine 58 yaşındaki Olga Aydın isimli kadın, ikamet ettiği evde ölü bulundu. Uzun süre evde kalan cesedin çürümüş olduğu belirtildi. Kadının, hasta bakıcı olarak çalıştığı ve alkol sorunları yaşadığı iddialar arasında yer aldı.

Otopsi ve Savcılık İncelemesi

Yapılan detaylı incelemenin ardından Aydın’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Ayrıca savcılık, Olga Aydın’ın ölümüyle ilgili bir inceleme başlattı.

