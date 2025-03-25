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Esenyurt’ta Kadına Saldırı Kameraya Yansıdı

ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINA TACİZ

Esenyurt’ta, takip ettiği kadının yaşadığı binaya gizlenen bir şahıs, kadın dışarı çıkınca peşine takıldı. Şahsın, kadına önce yumruk attığı ardından da taciz ettiği bildiriliyor. Çığlık atarak yardım isteyen kadının yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Esenyurt ilçesinde Akçaburgaz Mahallesi’nde meydana geldi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ DEHŞET ANLARI

İddialara göre, takip eden şahıs, kadının yaşadığı apartmana gizlice girerek saklandı. Kadın dışarı çıkınca hemen peşine takılan şahıs, ilk önce kadına yumruk attı. Ardından, kadını taciz ettiği öne sürüldü. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, kadının apartmandan çıkarken şahsın hemen arkasından gelerek saldırdığı, yaşanan bu dehşet anlarının ardından kadının çığlık atarak yardım istediği anlar kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kadının olaya ilişkin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Şahsı gözaltına alarak gerekli işlemleri başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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