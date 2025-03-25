Esenyurt’ta Kadına Saldırı Kameraya Yansıdı

YAŞANAN DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Esenyurt’ta bir kişi, takip ettiği kadının yaşadığı apartmana gizlenip ardından kadına saldırdı. Olay anı, kadının çığlık çığlığa yardım istemesiyle birlikte güvenlik kamerasına kaydedildi. Bu rahatsız edici durum, dün Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi’nde gerçekleşti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İddiaya göre, peşine takıldığı kadının apartmanına gizlice giren şahıs, kadının dışarı çıkmasını bekledi. Bir süre sonra dışarı çıkan kadının arkasından giden şahıs, kadına önce yumruk attı ardından tacizde bulundu. Güvenlik kameralarında, kadının dışarıya çıktığı anda, şüphelinin hemen ardından gelerek ona saldırdığı ve kadının yardım istemesi kaydedildi. Kadının yaptığı şikayet üzerine polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.