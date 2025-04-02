Esenyurt’ta Kahveci Kavgaları Kamerada

GENÇLER ARASINDAKİ TARTIŞMA KARIŞIKLIĞA DÖNÜŞTÜ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kahvehanede bulunan gençler arasında çıkan bir tartışma, aniden kontrolden çıktı. Taraflar birbirlerine tekme ve tokatla saldırırken, bu görüntüler kameralar tarafından kaydedildi. Olay, Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı’nda gerçekleşti.

OLAYIN SEBEPLERİ BELİRSİZ

Gençler arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek ortalığı karıştırdı. Yaşanan bu olayda, gençler fiziksel olarak birbirlerine saldırırken, bu anlar sosyal medyada dikkat çekti.