Esenyurt’ta Kavga, Aileler Araya Girdi

ÇOCUK KAVGASI AİLELERİ DE İÇİNE ÇEKTİ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir çocuk kavgası, ailelerin de kavgaya katılmasıyla daha da büyüdü. Yabancı uyruklu bir çocuğun, diğer bir çocuğa saldırması sonucunda başlayan olayda, yumruklar ve tekmeler devreye girdi. Oğlunu korumak isteyen bir anne, kavgaya karışanlar arasında kalarak zorlu anlar yaşadı. Olay anları, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

KAVGA PARKTA BAŞLADI

Dün akşam saatlerinde Esenyurt’un Süleymaniye Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, parkta oynayan iki çocuk arasında bir tartışma patlak verdi. Yabancı uyruklu çocuğun diğer çocuğu dövmesi üzerine, ailelerin de kavga alanına dahil olmasıyla durum kontrol edilemez hale geldi. Kısa bir süre içinde, kavgaya karışan aileler karşı tarafın evini bastı ve ortalık bir savaş alanına döndü. Tekmeler ve yumruklarla birbirlerine saldıran aileler, durumu daha da tehlikeli bir hale getirdi.

POLİS OLAYA MÜDAHİL OLDU

Çevredeki vatandaşlar, yaşanan kargaşayı görene kadar sakin kalamadı ve durumu hemen yetkililere bildirdi. Polis ekipleri olay yerine intikal ederek durumu kontrol altına almaya çalıştı. Olay, polislerin müdahalesiyle sona erdi fakat kavga anları, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerle hafızalarda yer etti.