Esenyurt’ta Kavga, Araçlar Kurtuldu

YOL VERME KAVGASINDA GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN ANLAR

İstanbul’un Esenyurt semtinde, yol verme konusundaki bir anlaşmazlık nedeniyle sürücüler arasında bir tartışma alevlendi. Akşam saatlerinde Haramidere TEM Bağlantı Yolu üzerindeki olay, trafiğin yoğun olduğu bir anda meydana geldi. Sözlü olarak başlayan tartışma, bir süre sonra fiziksel kavgaya dönüştü.

ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDULAR

Sürücüler, araçlarından inerek yumruk yumruğa birbirlerine saldırdı. Akan trafiği dikkate almayan bu kavga sırasında yerlerde yuvarlanan sürücüler, diğer araçların altında kalmaktan son anda kurtulmayı başardı. Olay anları, başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medya üzerinde hızla yayıldı. Sürükleyici görüntüler, hem trafikteki tehlikeyi hem de insanların tepkisizliğini gözler önüne seriyor.