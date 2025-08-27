Haberler

Esenyurt’ta Kavga, Bayılan Bir Kişi

OLAYIN TANIKLARI ŞOKTA

İstanbul Esenyurt’ta, ev sahibi ile kiracı arasında meydana gelen kavga, ortalığı karıştırdı. Taraflar, sokakta uzun süre sopalarla birbirlerine saldırırken, bir kişi aldığı darbelerle bayıldı. Kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Pınar Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAVGANIN NEDENİ BELİRSİZ

Bilinmeyen bir sebepten dolayı ev sahibi ve kiracı arasında bir tartışma patlak verdi. Kısa süre içinde sokakta meydana gelen olay, iki aile arasında bir kavgaya dönüştü. Her iki tarafın sopa ve taş kullanarak birbirlerine saldırdığı sırada, bir vatandaşın vurulması sonucunda yere yığıldığı görüldü.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin polis ekiplerine yaptığı ihbar üzerine, olay mahalline çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Taraflar, polis müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi. Kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızlıca yayıldı.

