Esenyurt’ta Kavga Çıktı, 1 Yaralı

ALACAK VERECEK NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

Esenyurt’ta alacak verecek nedeniyle bir grup arasında başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopa ile gerçekleşen kavgada bir kişi başından aldığı darbeyle yaralandı. Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1107 Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi.

BİÇAKLI SOPALI KAVGA CEP TELEFONUNA YANSIDI

Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bireylerin bulunduğu grupta, alacak verecek meselesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle birlikte bıçaklar ve sopalar da devreye girdi. Kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. İki grup arasında sokakta kovalamaca da yaşandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kavga sırasında başından yaralanan bir kişi için ihbar yapılmasının ardından hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, olay sonrası kaçan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışmalar başlatıldı.