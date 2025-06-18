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Esenyurt’ta Kavga, İki Yaralı

Esenyurt’ta iki kişinin bıçakla yaralandığı bir yol verme kavgasının ardından şüpheliler gözaltına alındı. Esenyurt Sultaniye Mahallesi’nde 16 Haziran 2025 tarihinde bir dar sokakta, ters yönde ilerleyen iki aracın sürücüleri arasında “Neden beni sıkıştırdın” diyerek bir tartışma başladı. Araçlardan inen iki şahıs, diğer sürücünün yanına gelerek küfürler savurdu. Bu duruma öfkelenen bir kişi, araçtan çıkarak şahıslara saldırdı ve kavga sırasında iki kişi bıçakla yaralandı.

Olayın Gelişimi

Polis ekipleri, olayın ardından hemen bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, S.P. ve arkadaşı F.B. ilerledikleri trafikte A.B. isimli sürücünün kendilerine küfür ettiğini bildirdi. Tansiyon yükseldikçe, tartışma büyüdü ve furkan Bartu isimli şahıs göğsünden bıçaklandı. Furkan, hastanede tedavi altına alındı.

Şüphelilerin Yakalanması

Ekipler tarafından yapılan operasyon sonucunda, Sinan Peker ve Akif Boral isimli şahıslar yakalandı. Ayrıca, şüpheli Akif Boral’ın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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