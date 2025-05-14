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Esenyurt’ta Kavga, Sabah Geç Saatlere Kadar

ESENYURT’TA KAVGA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Esenyurt’ta meydana gelen bir kavga, sabaha kadar devam etti. Komşuların arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle sopalarla birbirlerini tehdit eden tarafların o anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi’nde başladı.

KOMŞULAR ARASINDA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Komşular arasındaki tartışma sokağa taştı ve kavga haline dönüştü. İki tarafın aile üyeleri birbirlerine saldırırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Polisin gelmesiyle taraflar bir nebze sakinleşti, ama ekiplerin ayrılmasının ardından kargaşa yeniden başladı.

OLAY SABAH SAATLERİNE KADAR DEVAM ETTİ

Sabaha kadar süren bu olayda taraflar sopalarla birbirlerini tehdit etti. Yaşanan şiddetli anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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