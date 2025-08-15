Esenyurt’ta Kavga Sokağa Taşındı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ BÖLGE

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, komşular arasında çıkan tartışma sokağa yansıdı. Taraflar karşılıklı şikayetlerde bulunurken, hakaretlerin havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı.

İLK TARTIŞMA VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, apartman sakinleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Daha sonra taraflar, haklarında şikayette bulunmak üzere karakola gitti. Bu gelişme sonrasında gerginlik sokağa taştı ve hakaretler savrulmaya başladı. O anlar, sokaktaki hareketlilikle birlikte cep telefonu kameralarına yansıdı.