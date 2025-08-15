Haberler

Esenyurt’ta Kavga Sokağa Taşındı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ BÖLGE

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, komşular arasında çıkan tartışma sokağa yansıdı. Taraflar karşılıklı şikayetlerde bulunurken, hakaretlerin havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı.

İLK TARTIŞMA VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, apartman sakinleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Daha sonra taraflar, haklarında şikayette bulunmak üzere karakola gitti. Bu gelişme sonrasında gerginlik sokağa taştı ve hakaretler savrulmaya başladı. O anlar, sokaktaki hareketlilikle birlikte cep telefonu kameralarına yansıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Araç Sorunu Büyük Problemler Yaratıyor

Bursa'da sıfır kilometre alınan Peugeot SUV, elektronik arızalar nedeniyle sorun yaşadı. Araç sahibi 5 yıllık mücadelede iki kez galip gelmesine rağmen yeni araca ulaşamadı.
Haberler

Beckham Ailesindeki Gerginlik Artıyor

Oğlunun Amerika'daki düğününe davet edilmeyen Victoria Beckham, sosyal medya üzerinden tatil anılarını paylaşarak duygusal hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyor. Uzmanlar, bu durumun savunma mekanizması olabileceğini belirtiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.