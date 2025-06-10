Esenyurt’ta Kavgada 1 Kişi Yaralandı

ALACAK VERECEK NEDENİYLE KAVGA

Esenyurt’ta, alacak verecek meselesi dolayısıyla bir grup arasında başlayan tartışma hızla kavgaya dönüşüyor. Bıçak ve sopa kullanılan olayda, 1 kişinin başından yaralandığı bildiriliyor. Olay, Bağlarçeşme Mahallesi 1107 Sokak’ta, dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

BİÇAKLI SOPALI KAVGA CEP TELEFONUNA YANSIDI

Elde edilen bilgilere göre, yabancı uyruklu şahısların dahil olduğu grupta, alacak verecek sebebiyle tartışmalar çıktı. Bu tartışmalar kısa sürede kargaşaya yol açtı. Kavga sırasında bıçaklar ve sopalar kullanıldı, bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Çatışmanın büyümesi ile iki grup arasında sokakta kovalamaca da yaşandı. Kavga sırasında başından darbe alan bir kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye götürülürken, olay yerinden kaçan bireylerin tespit edilip yakalanması için gerekli çalışmalar başlatıldı.