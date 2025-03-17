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Esenyurt’ta Kayıp Emlakçının Cesedi Bulundu

Esenyurt’ta, emlakçılıkla ilgilenen diyaliz hastası Şehmuz Süsli, 9 gün önce evden çıkmasının ardından bir daha geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu ile birlikte, genç adamın cesedi Hadımköy’deki boş bir arazide bulundu.

EVDEN ÇIKTI, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Gelen bilgilere göre, Şehmuz Süsli, 10 gün önce bir arkadaş ile buluşacağını belirterek evden ayrıldı. Sahur vakti geri döneceğini söyleyen Süsli, bir daha dönmemesi üzerine ailesi onu bulmak için harekete geçti. Emniyete giderek kayıp ihbarında bulunan aile, Süsli’nin bulunması için çalışmaların başlatılmasını sağladı.

Polis ekipleri, Süsli’yi bulmak için yoğun bir çaba gösterdi. Sonuç olarak, Süsli’nin cesedi Hadımköy’de buldu. Cesedin bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturmayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, üç şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin ilk ifadeleri, Şehmuz Süsli’nin yanlarında yaşamını yitirdiğini ve panikleyerek cesedi boş bir araziye bıraktıklarını ortaya koydu. Polis, süren incelemelerde olayın detaylarını aydınlatmaya çalışıyor.

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