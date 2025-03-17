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Esenyurt’ta Kurye ve Yönetici Tartışması

SERT TEPKİLERİN NEDENİ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, motosikletle teslimat yapan bir kurye, bir apartmana girerken kafasındaki kaskı çıkarmaması nedeniyle apartman yöneticisi tarafından sert bir tepkiyle karşılaştı. Yönetici, kuryeye hakaret ederek “Köpeksin, insan değilsin çünkü” dedi. Bu durum, sosyal medyada büyük bir kargaşaya yol açtı.

KURYELERİN MARUZ KALDIKLARI MUAMELE

Olay, kuryelerin çalışma koşulları ve yaşadıkları kötü muamele konusunu yeniden gündeme getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, yöneticinin tavrını şiddetle eleştirirken, yaşanan bu olaya yönelik herhangi bir önlem alınıp alınmayacağı üzerinde duruyor. Bu tür olayların, kuryelerin iş hayatındaki zorluklarını gözler önüne serdiği düşünülüyor.

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