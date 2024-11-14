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Esenyurt’ta Market İçinde Kavga Çıktı

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OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gerçekleşti. Markete alışveriş yapmaya gelen bir müşteri ile çalışanlar arasında, sebebi bilinmeyen bir tartışma başladı. Bu tartışmanın büyümesiyle birlikte, sinirlenen adam, çalışanlardan bir kadını iterek yere düşürdü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kavganın marketin dışına taştığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşanan bu olay, çevredekiler tarafından endişeyle izlenirken, güvenlik önlemleriyle ilgili soru işaretleri de gündeme geldi.

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