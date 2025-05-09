Esenyurt’ta Mobilya Dolandırıcılığı Şoku Yaşandı

DOLANDIRILMA ŞOKUYLA KARŞILAŞAN GENCİN YAŞADIKLARI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde olay, genç bir adamın düğün hazırlıkları kapsamında ‘Eskidji Bazaar’ isimli bir mobilya merkezinde yaptığı 100 bin liralık alışveriş ile başladı. Düğününe 2 ay kala sipariş ettiği mobilyalarını alamayan Mümin Tarhan, şüphelenip mağazaya gittiğinde olumsuz yanıt aldı. Mağaza, tabelasında ‘Naz Tasarım’, faturasında ise ‘Zeron Mobilya’ ismini taşıyordu. Tarhan, sorununu alışveriş merkezi yönetimine iletti fakat oradan da istediği çözümü bulamadı. İlk etapta yönetim mağduriyetin giderileceğini söyledi ancak ertesi gün kendileri de şikayetçi olduklarını belirterek anlaşmayı iptal etti.

YAŞANAN SÜREÇ HUKUKİ AŞAMAYA TAŞINDI

Düğün hazırlıkları yaparken yaşadığı bu dolandırıcılık olayının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan Tarhan, aynı kişinin birçok farklı mağduru olduğunu öğrendi. Olayla ilgili yaşadığı süreci anlatan Tarhan, “24 Kasım’da mağazadan alışveriş yaptım. İlk olarak 20 bin lira nakit havale yaptım, ardından 20 bin lira mailorder ile ve son olarak da 65 bin lira daha ödemiş oldum. Teslim tarihinin geçmesine rağmen ulaşamayınca durumu kontrol etmek istedim. Ancak tüm iletişim yolları kapalıydı ve dükkan da kapalıydı” dedi. Savcılığın verdiği bilgiye göre dolandırıcının çok sayıda suç kaydı olduğunu belirten Tarhan, buna rağmen yakalama kararı çıkarılamadığını ifade etti.

MAGAZA YÖNETİMİYLE GÖRÜŞME VE SONUÇSIZ KALAN ÇABALAR

Tarhan, alışveriş merkezi yönetimiyle de iletişime geçtiğini, yönetimin malının arkasında duracağını söylediğini ancak hiçbir mağduriyetinin giderilmediğini anlattı. Yeni bir firma ile anlaşma sağlamalarına rağmen bu anlaşmanın feshedildiği bilgisini aldığını belirten Tarhan, yaşadığı bu süreçte ev eşyası almakta zorluk çektiğini de vurguladı. “Beni dolandıran kişi, yönetimi dükkandan tahliye olduğu için mahkemeye vermiş. Şu anda yeni bir eve eşyaların temin edilmesi çok zor” diyen Tarhan, bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve gerekli ilgiyi görmek istediğini dile getirdi.