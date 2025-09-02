Haberler

Esenyurt’ta Motosiklet, Yaya Çarptı

OLAYIN NEDENİ VE GERÇEKLEŞTİĞİ YER

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin motosikletin çarpması sonucu hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği olayı yaşandı. Bu talihsiz olay, akşam saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZA ANI VE SONUÇLARI

İddialara göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Basri Kozan’a motosiklet çarptı. Çarpmanın gücü nedeniyle Kozan, metrelerce sürüklendi ve ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İlk müdahalenin ardından yaralı Kozan, hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

POLİS VE SORUŞTURMA

Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı. Olayın detayları ve sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

