Esenyurt’ta Motosikletli Saldırı Oldu

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Esenyurt’ta, trafikte seyir halindeki bir sürücü, motosikletli bir kişinin saldırısına uğradı. Motosikletli, sürücünün aracını tekmeleyip aynasını kırarken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Olay, dünkü saat 13.45 civarında Bağlarçeşme Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü arkadaşında otomobiliyle trafikte ilerliyordu. Bu sırada 34 GYK 121 plakalı motosikletle yanlarına yaklaşan bir kişi ile ‘yol verme’ meselesi üzerine tartışma başladı.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Tartışmanın ardından motosiklet sürücüsü, otomobilin camına yumruk ve tekme atmaya başladı. Saldırgan, araca küfürler ederek aynayı kırdı ve hemen sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Motosikletli magandanın anları, cep telefonuna kaydedildi. Saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü, durumu emniyete bildirerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili görüntüleri inceleyen polis ekipleri, motosikletin plakasından yola çıkarak saldırganın 45 ayrı suç kaydı olan Emre K. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ayrıca, saldırı sonrası aracın yaklaşık 77 bin lira hasar gördüğü de öğrenildi.