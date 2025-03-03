Esenyurt’ta Öğrencilerden Ramazan İlahi Performansı

ÖĞRENCİLERİN RAMAZAN COŞKUSU

Esenyurt’taki bir ortaokulda öğrenciler, ramazan ayını ilahi ile karşıladıkları anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki okulda, sabah saatlerinde eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte “Ramazan geldi Ramazan” ilahisini sevinçle hep bir ağızdan söylediler. Bu görüntüler, izleyenlerin beğenisini kazandı.

VALİ’DEN DESTEK PAYLAŞIMI

İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin etkileyici performansını X hesabında paylaştı. Gül, paylaşımı sırasında “Bizim çocuklar” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım, birçok kullanıcı tarafından büyük beğeni aldı ve öğrenci performansının ne denli etkileyici olduğunu göstermiş oldu.