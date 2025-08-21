Haberler

Esenyurt’ta Olay, Araç Takla Attı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Esenyurt’ta bir araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün durumu stabil durumda. Kaza, gece saat 22.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre 34 ANE 437 plakalı otomobilin sürücüsü olan Serhat D., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını takla attırdı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza haberi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Takla atan araçtan çıkartılan Serhat D., ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza sonrasında cadde üzerinde yoğun bir trafik oluştu, ancak aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

