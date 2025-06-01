Esenyurt’ta Olay, Otomobil Yangını Yaşandı

ANLAŞMAZLIK SONRASI OTOMOBİL KUNDAKLANDI

Esenyurt’ta, inşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren Erhan Çiftçi ile iş ortağı Ömer Çevikel arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Çiftçi’den para talep eden ancak alamayan Çevikel, yaptığı tehditlerin ardından Çiftçi’nin otomobilini ateşe verdi. Olayın ardından polis, kaçan zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Otomobilin kundaklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAYIN DETAYLARI VE REKABET

31 Mayıs’ta, saat 04.00 sularında Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, Erhan Çiftçi ve Ömer Çevikel tanıştıktan sonra, Çevikel’in emlak işleri üzerinden komisyon kazandığı öğrenildi. Bir süre sonra bu ilişki sona erdi ve Çevikel, gelecek görüşmelere yönelik rahatsız edici mesajlar göndermeye başladı. Çiftçi’den bir miktar para talep eden Çevikel, bu isteğini yerine getirmediğinde, otomobilinin yanına gelerek saldırıya geçti.

Aracın sürücü koltuğuna yanıcı madde atan Çevikel, aracın alev almasına neden oldu ve hızla olay yerinden kaçtı. Araçtaki yangın patlama sesleriyle büyüdü. Çiftçi, yangın söndürme tüpü ile ilk müdahaleyi yaparak durumu acil çağrı merkeziyle paylaştı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü, polis ise şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

HAKİKATİN AÇIKLAMASI

Otomobilin sahibi olan Erhan Çiftçi, durumu şöyle aktardı: “Ömer Çevikel, benden sürekli haraç talep ediyordu. Whatsapp üzerinden iletişim kurmaya çalışıyor, yüz yüze görüşmek istediğini söylüyordu. Bu durum beni oldukça rahatsız etti. Şantaj yaparak ölümle tehdit etti. Olay gecesi, aracıma yanıcı madde atarak büyük bir zarar verdi. Araç değerinin yaklaşık 500 ile 600 bin lira arasında olduğunu düşünüyorum. Bu olay üzerine kendisinden şikayetçi oldum ve polis merkezine giderek can güvenliğin olmadığı için koruma talep ettim.”