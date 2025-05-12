Esenyurt’ta Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

KAZA ANINDAKİ PANİK

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, park halindeki 7 araca çarptı. Kaza sonrası araç sahipleri ile sürücü arasında başlayan tartışma, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Sürüklenen olayda, sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde gerçekleşen kaza iddialara göre, direksiyon hakimiyetinin kaybı sonucu meydana geldi. Araç sahipleri, park halinde bulunan araçlarına gelen zarar ile büyük bir şok yaşadı. Tartışmaya dönüşen olayda, çevredeki vatandaşlar araya girerek durumu kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ancak ekipler geldiğinde sürücü çoktan kaçmıştı. Olayla ilgili inceleme yapan polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarına başladı.