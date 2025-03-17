Esenyurt’ta Park Yeri Kavgası Kamerada

PARK YERİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGA

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde park yeri yüzünden komşular arasında bir kavga yaşandı. Olay, 16 Mart 2025 tarihinde saat 22.53’te Esenyurt’un Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İki komşu arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek taraflardan birinin diğerine kafa atması ve yumruklamasıyla devam etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan bu gergin anlar, çevrede bulunan güvenlik kameraları ile cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavga anları, izleyenler için şaşkınlık yarattı. Komşular arasındaki bu olumsuz durum, park yeri sorunlarının çözülmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.