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Esenyurt’ta Pazarcı İle Müşteri Tartıştı

PAZARCI VE MÜŞTERİ ARASINDA TARTIŞMA

Esenyurt’ta pazarcı ile müşteri arasında meydana gelen tartışma ortamı gerdi. Kasa ve sopalarla birbirlerine saldıran tarafların o anları ise kayıt altına alındı. Olay, dün Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bulunan pazarda gerçekleşti.

İDDİALAR VE ORTAMIN GERİLMESİ

İddialara göre, pazarcılar ve müşteri arasında alışveriş esnasında sözlü bir tartışma başladı. Kısa süre içinde alevlenen bu olayda taraflar birbirlerine kasa ve sopalarla saldırmaya başladı. Olayın yaşandığı anlar kameralara yansıdı.

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