Esenyurt’ta, Polis M.C.Y. Uzaklaştırıldı

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Esenyurt’ta bir araç sürücüsüyle tartışan polis memuru M.C.Y., görevden uzaklaştırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta gerçekleşti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan polis memurları M.C.Y. ve R.Ö., trafikte bir sürücüyle yaşanan tartışmada küfür ve hakaretlerde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü durumu incelemeye aldı.

İNCELEME SONUCU GEREKEN ADIM ATILDI

Yapılan incelemenin ardından M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılırken, her iki polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadan olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Esenyurt ilçesinde meydana gelen ve bazı basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili olarak; İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olayda yer alan polis memurları ile ilgili derhal inceleme başlatılmıştır.” denildi.

PROFESYONEL DAVRANIŞ BEKLENTİSİ

Devamında, “Yapılan inceleme sonucunda; Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö.’nün, bir sürücü ile tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma, polislik mesleği için temel olan profesyonellik anlayışını koruma amacıyla sürdürülüyor.