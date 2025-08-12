Haberler

Esenyurt’ta Polise Saldıranlar Tutuklandı

Esenyurt’ta meydana gelen olayda, “dur” ihtarına uymayan şahıslar yakalandıktan sonra polise saldırdı. Olay, Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde 11.08.2025 tarihinde saat 00.15 civarında gerçekleşti. Polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmaya çalıştı ancak araç içindekiler, “dur ihtarına” uymayarak kaçmaya başladı. Araç, bir sokakta durdurulduğunda, içindekiler polis ekiplerine direnç gösterdi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Araç içindekilerden biri, polise yumruk attı. Duruma müdahale eden polis ekipleri, havaya ateş açtı ve biber gazı kullanarak şahısları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan S.A. (58), M.A. (60), F.G. (33), F.A. (35), A.G. (37) ve Y.G. (39) isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

– İSTANBUL

