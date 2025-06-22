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Esenyurt’ta Polisler Biber Gazı Kullandı

YUNUS POLİSLERİNE MÜDAHELE

İstanbul Esenyurt’ta, yunus polislerinin şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üstünü aramak istemesiyle olaylar gelişti. Şahsın yakınları, polislere karşı direnç gösterince durum daha da karmaşık hale geldi. Bunun üzerine, kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı kullanılması gerekti. Olay anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dün akşam saatlerinde Esenyurt’un Fatih Mahallesi’nde yaşanan bu olayda, yunus polisleri devriye esnasında şüphelendikleri bir adamı durdurdu. Onlar, şahsın üstünü aramak istediklerinde, şüpheli polislere karşı koydu. Aile üyeleri olaya dahil olunca, durum daha da gerginleşti. Çok sayıda vatandaş, polislere tepki gösterip karşı koymaya çalıştı.

POLİS MÜDAHALESİ

Olayın büyümesi nedeniyle, çevreden destek amaçlı ek polis ekipleri olay yerine geldi. Polisler, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanarak müdahale etti. Bu müdahale esnasında yaşanan anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi.

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