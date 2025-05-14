Esenyurt’ta Servis Aracı Çocuğa Çarptı

ESENYURT’TA TRAFİK KAZASI

Esenyurt’ta meydana gelen bir trafik kazasında, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay saat 18.00 sıralarında, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Çağlayan Sokak’ta gerçekleşti.

SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI ÇOCUK

Elde edilen bilgilere göre, Suriye uyruklu 5 yaşındaki çocuğa, 34 LZH 471 plakalı öğrenci servisi çarptı. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine, hızlıca olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AĞIR YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın sürücüsü ise gözaltına alındı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.