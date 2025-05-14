Esenyurt’ta Servis Aracı Çocuk Yaraladı

ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Esenyurt’ta, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki bir çocuk, servis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, saat 18.00 civarında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde, Çağlayan Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu olan çocuk, 34 LZH 471 plakalı öğrenci servisinin çarpmasıyla yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri getirildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve kazayla ilgili araştırmalar başlatıldı.