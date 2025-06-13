Esenyurt’ta silahla Burcu’yu öldüren Altay

İLK DURUŞMA GÜNDEME GELDİ

Esenyurt’ta sevgilisi Burcu Seymen’i (32) silahla vurarak hayatına son veren Melik Altay’ın yargılandığı davanın ilk duruşması gerçekleşti. Altay, savunmasında “Ben kasten öldürmedim. Burcu’nun bana ateş etmesi üzerine olay gelişti” ifadesini kullandı. Cumhuriyet savcısı ise sanığın ifadesindeki değişikliğin ‘Suçtan kurtulmaya yönelik’ olduğunu belirtti. Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda 5 Ocak tarihinde yaşandı. Melik Altay, tartıştığı Burcu Seymen’i vurduktan sonra intihar etmeye çalıştı. Silah seslerini duyanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Burcu Seymen’in hayatını kaybettiğini, Melik Altay’ın ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Yaralı sanık hastaneye kaldırıldı ve ardından tutuklandı. Burcu Seymen’in cenazesi ailesi tarafından defnedildi.

DURUŞMADA DEĞİŞİKLİKLER

Duruşma, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Hayatını kaybeden Seymen’in ailesi ve taraf avukatları duruşmada yer alırken, tutuklu sanık Melik Altay, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kimlik tespiti aşamasının ardından savunma yapmaya başlayan Altay, “İlk ifademi düzeltmek istiyorum. Karakolda Burcu’nun vurulduğunu görünce kendimi vurduğumu söyledim. Ancak asıl beni önce Burcu vurdu. Sonrasında ben onu vurdum” şeklinde konuştu.

Altay, o gün yaşananları da şu şekilde aktardı: “Burcu ile evde alkol aldık. Kulübe gitmek istedi. Orada çeşitli nedenlerden dolayı tartışma çıktı ve ben ona karşı kendimi savunmaya çalıştım. Daha sonra aramızda bir kavga yaşandı ve bu sırada silahı kaptı. Can havliyle ben de ateş ettim.”

ŞİKAYETLER VE BEYANLAR

Duruşmada beyanı alınan Burcu Seymen’in babası Suat Seymen, “Kızımı öldüren sanıktan şikayetçiyim, adalete güveniyorum ve en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Burcu Seymen’in olay günü saat 03.16 sıralarında acil yardım çağrısında bulunduğunu, ardından polis ekiplerinin Seymen’i yerde bulduğunu kaydetti. Otopside, Burcu Seymen’in vücudunda 8 adet ateşli silah yarası tespit edildi. Savcı, Melik Altay’ın poliste, savcılıkta ve nöbetçi hakimdeki aleyhine olan önceki ifadelerine dayanarak, mahkemede ifadesini değiştirmesinin ‘Suçtan kurtulmaya yönelik savunma’ olduğunu vurguladı.

DURUŞMA SONUCU

Mahkeme heyeti, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için ek süre talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.