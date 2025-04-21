Esenyurt’ta Silahlı Kavga, 2 Ölü 1 Yaralı

YARGILAMA SÜRECİ VE SANIKLARIN SAVUNMALARI

Esenyurt’taki tekel bayisinde yaşanan silahlı kavga sonucunda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise yaralanmıştı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 10 sanık yargılandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık, Azat, Servet ve Murat Özer, Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandılar. Duruşmaya müştekiler Solmaz Erzen, Cantürk Erzen ve Yusuf Erzen ile tarafların avukatları da katıldı. Olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen’in tutuklu ağabeyi Mehmet Erzen de duruşmada müşteki olarak yer aldı. Tarık Özer savunmasında, “Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi. Oğlumu, kardeşimi, kendimi müdafaa etmenin peşine düştüm.” şeklinde ifade verdi. Özer, öldürme niyetinin olmadığını belirtti ve “Kafasına ateş etmedim, ayaklarına ateş ettim. Ben birini öldürecek bir insan değilim.” dedi.

OLAY GÜVENLİK GÜÇLERİNE DE YANSIDI

Azat Özer, müşteki Cantürk Erzen ile ölen Yunus Emre Erzen’i tanımadığını ve olay anını hatırlamadığını dile getirdi. Murat Özer, olayda suçsuz olduğunu ileri sürerek, Erzen’in silahı beklediğini, kendi canını korumak için müdahil olduğunu savundu. Servet Özer ise “Benim Cantürk Erzen ile farklı bir hukukum vardır. Oğluyla bir sorun yaşadım.” diyerek, kendisini savundu. Duruşma sırasında cumhuriyet savcısı, müşteki Mehmet Erzen’i duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkardı. Erzen dışarı çıkarılırken sanık avukatlarına su şişesi fırlatarak tepki gösterdi.

MAHKEME KARARLARI VE CEZALAR

Mahkeme heyeti, Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer’i, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır’a yönelik “kasten öldürme” suçundan 2’şer kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, bu sanıklara müşteki Yusuf Erzen’e yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 11’er yıl hapis cezası verdi. Tarık ve Azat Özer, “ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma” suçundan 1’er yıl 6’şar ay hapisle cezalandırıldı. Tutuksuz sanıklar Nimetullah Özer, Hüsamettin Ahmetoğlu, Adem Kılıç ve Erdal Adıyaman da “suçluyu kayırma” suçundan 1’er yıl 6’şar ay hapis cezası aldı. Sanıklar Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer’in tutukluluk halleri devam ederken, tutuksuz sanıklar Ercan Topçu ve Vedat Erkin hakkında “suçluyu kayırma” suçundan beraat kararı verildi.

Olayın GEÇMİŞİ VE İDDİANAME DETAYLARI

Olay, Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki tekel bayisinde 28 Temmuz 2023’te gerçekleşti. Bazı kişiler arasında çıkan kavga sonrası sanıklar silahla ateş açtı; bu sırada Yunus Emre Erzen olay yerinde, Batuhan Bayındır hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer suçlamalarla geniş bir ceza talep edilmişti. Sanıklara, “silahla ateş etmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçları için de cezalar öngörülmüştü.