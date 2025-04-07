Esenyurt’ta Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Esenyurt’ta kuzeninin eşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ise olay yerinden motorla kaçmayı başardı ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

SALDIRI ANI

Dün saat 16:00 sıralarında Esenyurt’un Zafer mahallesinde gerçekleşen olayda, Berkay Y. isimli şahıs, yolda yürüdüğü esnada motorlu bir kişi veya kişilerin saldırısına maruz kaldı. İki el ateşin isabet ettiği Berkay Y., yere düştü ve çevredeki vatandaşlar hemen ilk müdahaleyi yaparak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

NEDENİ VE ÇALIŞMALAR

Saldırganın, olay yerinden motorla kaçtığı bildirildi. Gelen ihbarlar üzerine sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı ve Berkay Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. İddialara göre, Berkay Y.’nin bir süre önce kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu ve saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği söyleniyor. Polis ekipleri, olaya dair soruşturma başlattı.