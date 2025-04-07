Haberler

Esenyurt’ta Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Esenyurt’ta kuzeninin eşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen bir kişi, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ise olay yerinden motorla kaçmayı başardı ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

SALDIRI ANI

Dün saat 16:00 sıralarında Esenyurt’un Zafer mahallesinde gerçekleşen olayda, Berkay Y. isimli şahıs, yolda yürüdüğü esnada motorlu bir kişi veya kişilerin saldırısına maruz kaldı. İki el ateşin isabet ettiği Berkay Y., yere düştü ve çevredeki vatandaşlar hemen ilk müdahaleyi yaparak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

NEDENİ VE ÇALIŞMALAR

Saldırganın, olay yerinden motorla kaçtığı bildirildi. Gelen ihbarlar üzerine sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı ve Berkay Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. İddialara göre, Berkay Y.’nin bir süre önce kuzeninin eşiyle ilişkisi olduğu ve saldırıyı da kuzeninin gerçekleştirdiği söyleniyor. Polis ekipleri, olaya dair soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Düğün Esnasında Evinin Yangınına Tanık Oldu

Antalya'da düğününde yangın haberi alan damat, evini kontrol etmek için olay yerine geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü, ancak çiftin mutlu günü acı bir olayla sarsıldı.
Haberler

Bayburt’taki Sinyalizasyon Işıkları, Kazalara Neden Oluyor

Bayburt'un Gençosman Mahallesi'ndeki sinyalizasyon ışıkları, kırmızı ve yeşil yanarak tehlike yaratıyor. Vatandaşlar, kazalardan endişe ettiklerini ve yayaların zor durumda kaldığını ifade ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.