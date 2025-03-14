Esenyurt’ta Site Yönetim Çatışması Çıktı

İSTANBUL’DA LÜKS SİTE YÖNETİMİ KARIŞTI

Esenyurt’ta bir lüks sitede yapılan yönetim seçimlerinin ardından ortalık karıştı. Oyların büyük kısmını alan Ömer Faruk Doğay, sitenin yeni yöneticisi olurken, eski yönetimin devir işlemlerini yapmayı reddederek siteye ait belge ve ekipmanları alarak kayıplara karıştığı iddia ediliyor. Doğay, eski yönetimin önemli bir borç bıraktığını, para karşılığı adam tutarak illegal şekilde yeniden yönetime gelmeye çalıştıklarını ve kendisiyle birlikte toplantıya katılmaya çalışan kat maliklerinin darp edildiğini aktardı. Olayın görüntüleri ise kameralara yansıdı.

YENİ YÖNETİMİN DÜZENLEDİĞİ TOPLANTI KARMAŞIKLIĞA YOL AÇTI

Dün, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yeni yönetim tarafından düzenlenen toplantıda oyların çoğunluğunu alan Ömer Faruk Doğay’ın seçimi kazanmasıyla eski yönetimin, seçim sonuçlarını kabul etmediği belirtildi. Yönetim ofisinde bulunan belgeleri alarak kayıplara karışan eski yönetim mensuplarının, para karşılığında anlaşarak yönetime zorla el koymak istedikleri öne sürüldü. Kat maliklerinin bilgisinin olmadığı bir toplantı düzenleyerek illegal olarak yeniden yönetimi ele geçirmeyi planlayan eski yönetime, Doğay ve bazı kat maliklerinin katılmak istemesi üzerine darp saldırısı yapıldığı bildirildi.

YENİ YÖNETİCİ İDDİALARINI AÇIKLADI

Ömer Faruk Doğay, mahkeme kararı ile yönetim hesaplarının denetlenmesine yönelik karar çıktığını ve eski yönetimin siteyi 1 milyon 800 bin TL civarında borçlandırdığını açıkladı. Ayrıca, eski yönetimin yeni bir toplantı düzenleyerek durumu kabullenmek istemediği, bu toplantının duyulmadığını ve Doğay ile kat maliklerinin tehdit edilerek darp edildiğini ifade etti. Doğay, “Kafanıza sıkarız, sizi öldürürüz” gibi tehditlerin mevcut olduğunu vurguladı ve eski yönetimin zorbalık yapma potansiyelinden endişe ettiklerini belirtti.

KAT MALİKLERİ ENDİŞELİ

Eski yönetimden oldukça şikayetçi olan bir kat maliki, “Eski yönetim kaybetmesine rağmen hala rahatsız edici tavırlar sergiliyor” diyerek durumu özetledi. Yaklaşık 2 milyon TL civarında borç bırakıldığına dikkat çeken kat maliki, kendisinin ve diğer maliklerin huzursuzluğunun sürdüğünü, ailenin, çocukların ve kadınların korktuğu bilgisini paylaştı. Daha önce de burada yaşayan 2 kişinin darp edildiğini ve eski yönetim mensuplarının hala siteye gelmek istediğini belirterek, şikayetçi olduklarını aktardı.